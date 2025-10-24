Ucraino fa esplodere ordigno alla stazione di Ovruch: morte tre donne

È di 4 morti e 12 feriti il bilancio della deflagrazione di un ordigno fatto esplodere su una banchina della stazione di Ovruch, nella regione ucraina di Zhytomyr, a 40 chilometri dal confine con la Bielorussia. Tutto è accaduto in pochi attimi intorno alle 10:50 di venerdì 24 ottobre, mentre gli agenti del Servizio di frontiera ucraino controllavano i documenti dei passeggeri.

“In quel momento, uno degli uomini presenti sulla banchina ha estratto un ordigno esplosivo, provocando un’esplosione”, si legge nel comunicato della polizia. L’attentatore è stato identificato in un 23enne di Kharkiv, rimasto ucciso nell’esplosione. Secondo quanto riferito dalle autorità, recentemente il giovane era stato “arrestato per aver tentato di violare il confine di Stato nella sezione occidentale”.

Le altre vittime sono tre donne di 29, 58 e 82 anni. Tra loro una guardia di frontiera di servizio nella stazione.

I 12 feriti sono stati trasportati in una vicina struttura sanitaria, mentre sul posto sono intervenute le squadre della polizia insieme agli artificieri e ad altri servizi di emergenza per accertare le modalità e le ragioni dell’attacco.

