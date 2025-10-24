Tajani: ‘Putin non scatenerà una guerra mondiale perché la perderebbe’

Tajani: “Esercitazioni Mosca? Prova muscolare, non ci intimorisce”

“E’ un modo per far vedere che sono forti, una prova muscolare di fronte a quelli che sono i loro avversari. Noi siamo in grado di rispondere, non ci facciamo intimorire dalle prove muscolari. E non credo che Putin voglia scatenare la terza guerra mondiale anche perché la perderebbe”.

Ha risposto così il ministro degli Esteri Antonio Tajani ai giornalisti che, a margine del vertice per ‘Processo di Berlino’ a Londra, gli chiedevano un commento sulle esercitazioni nucleari di Mosca. tgcom24.mediaset.it