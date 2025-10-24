Roma, maxi rissa tra stranieri a colpi di sedie: 4 arresti

Rissa nel pomeriggio di ieri nei pressi della stazione Termini. Coinvolti 4 cittadini stranieri, tre uomini e una donna

Dopo una segnalazione giunta al 112, i carabinieri sono intervenuti in via Giolitti, nei pressi di piazza dei Cinquecento, dove, al loro arrivo, la rissa era ancora in corso. I militari sono riusciti a bloccare i quattro coinvolti, che continuavano a colpirsi reciprocamente.

Dalla successiva analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona è emerso che la lite era iniziata da oltre venti minuti e che i partecipanti si erano affrontati, apparentemente per futili motivi, anche utilizzando le sedie di un bar limitrofo. I carabinieri, quindi, hanno condotto i quattro presso in caserma per la successiva udienza di convalida. Sono gravemente indiziati del reato di rissa.

