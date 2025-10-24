Picchia la compagna e le porta via il figlio di 4 mesi: arrestato straniero

Le ha portato via il figlio di quattro mesi al termine di una lite. Già in passato, l’uomo aveva picchiato la donna. Scappato in un residence il bambino è stato ritrovato in buone condizioni di salute e il papà è finito in carcere. Sono stati i carabinieri della tenenza di Ardea ad arrestare in flagranza un 23enne argentino, domiciliato ad Ardea.

I militari hanno raccolto la testimonianza della donna

La donna ha riferito come il compagno in passato avesse già posto in essere nei suoi confronti comportamenti vessatori, aggressioni fisiche e verbali. La vittima ha inoltre raccontato di essere stata accompagnata dallo stesso uomo presso il pronto soccorso di Pomezia dove avrebbe riferito che le ferite era dovuta a una caduta da uno scooter, senza tuttavia fornire una prognosi.

Bambino ritrovato in un residence a Fiumicino

Le ricerche, condotte anche attraverso la localizzazione gps del veicolo, hanno consentito di rintracciare il 23enne e il neonato a Fiumicino, all’interno di un condominio frequentato da connazionali. Immediatamente bloccato, i carabinieri lo hanno arrestato e denunciato anche per sottrazione di persone incapaci. Il neonato, sottoposto a visita da parte del personale sanitario, è stato riaffidato alla madre in buone condizioni di salute.

In carcere

Raccolti i gravi indizi di colpevolezza, il 23enne è stato accompagnato al carcere di Velletri, a disposizione della magistratura.

www.romatoday.it