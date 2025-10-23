UE: Premio Sacharov a dissidenti bielorusso e georgiana

Il giornalista bielorusso Andrzej Poczobut e la giornalista georgiana Mzia Amaglobeli sono i vincitori del Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2025, la più alta onorificenza del Parlamento europeo per chi combatte per i diritti umani.

Poczobut, noto giornalista, saggista e blogger, è divenuto il simbolo della lotta per la libertà di espressione sotto il regime di Alexander Lukashenko ed è detenuto dal 2021.

Amaglobeli, arrestata nel 2025 per la partecipazione a una protesta anti-governativa a Tbilisi e condannata a due anni di carcere, è divenuta anch’essa una figura simbolo del movimento pro-democrazia in Georgia.ANSA

