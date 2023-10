UE, Metsola: Premio Sacharov per libertà di pensiero alle donne iraniane

BRUXELLES, 19 OTT – Il Premio Sacharov 2023 per la libertà di pensiero va a Jina Mahsa Amini e al movimento di protesta iraniano Donna, vita e libertà. La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha annunciato la decisione sulla più alta onorificenza dell’Eurocamera per i diritti civili, giovedì mattina in plenaria a Strasburgo. (ANSA)