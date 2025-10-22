Numanity Days: domenica 26 Ottobre 2025 – Castello di Valbona (Padova)

Numanity Days e la Nuova Umanità tornano in Veneto

COMUNICATO STAMPA – Domenica 26 Ottobre 2025 – Castello di Valbona (Padova)

Numanity Days fa nuovamente tappa in Veneto, nella suggestiva cornice del Castello di Valbona, antico maniero del 1200 e custode di storia e bellezza.

L’appuntamento è per domenica 26 ottobre, dalle ore 10.00 alle 21.00, con ingresso libero.

Dopo il grande successo delle edizioni di Piacenza e Napoli, che hanno registrato un’ampia partecipazione, Numanity prosegue la sua missione di promuovere consapevolezza, libera informazione, benessere e comunità tra coloro che scelgono di vivere in modo libero e responsabile.

Temi e Ospiti

L’evento ospiterà autori, artisti e professionisti da tutta Italia, affrontando temi di attualità, inchiesta

e crescita personale.

Tra gli ospiti annunciati:

• Gabriele Sannino

• Costantino Rover

• Marco Stella (Toba60)

• …e molti altri.

Obiettivi dell’evento

“Il nostro obiettivo è creare una rete libera da speculazioni, in cui le relazioni autentiche

diventino il punto di partenza per costruire valore condiviso”.

Numanity Days si propone come uno spazio di incontro gratuito, aperto a tutti, per condividere

conoscenza, esperienze e nuovi modi di fare rete.

Esperienze e Servizi

Durante la giornata saranno presenti:

• Stand di realtà locali e artigianali

• Trattamenti di benessere

• Pranzo e cena presso la Taverna del Castello

Informazioni utili

• Luogo: Castello di Valbona – Via Castello, 2, Lozzo Atestino (Padova)

• Data e orario: Domenica 26 Ottobre – dalle 10:00 alle 21:00

• Ingresso: Libero

Contatti per informazioni e accrediti stampa:

📞 352 084 0050

📧 info@numanity.it