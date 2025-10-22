Milano, donna ferita a coltellate: è gravissima

Una donna di 55 anni è stata ferita a coltellate in via Grassini, alla periferia nord di Milano

È stata portata in ospedale in gravissime condizioni: sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono affidate ai carabinieri e agli agenti della polizia locale che sono sulle tracce dell’aggressore. Si cerca l’ex marito della vittima, un 52enne che sarebbe stato visto allontanarsi in scooter e che risulta irreperibile.

La donna è stata portata all’ospedale Niguarda in codice rosso con lesioni da taglio al volto, alle gambe e alle braccia. È stata trovata per strada, accanto all’androne di un’abitazione, e gli agenti della polizia locale stanno ricostruendo se l’aggressione sia accaduta lì o altrove, sentendo testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere della zona. tgcom24.mediaset.it – foto archivio