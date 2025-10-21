Sarkozy: “State incarcerando un uomo innocente”

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy (2007-2012) ha ribadito la sua innocenza durante il suo trasferimento in carcere, dopo la condanna per associazione a delinquere nel caso di sospetto finanziamento libico della sua campagna presidenziale del 2007.

“Mentre sto per varcare le mura del carcere di Santé, il mio pensiero va a tutti i francesi, uomini e donne, di ogni estrazione sociale e opinione. Voglio dirvi con la forza incrollabile che mi caratterizza che questa mattina state incarcerando non un ex presidente della Repubblica, ma un uomo innocente”, ha scritto in un post sul suo account X.Sarkozy ha espresso inoltre “profondo dolore per la Francia, umiliata dall’espressione di una vendetta che ha portato l’odio a un livello senza precedenti”. (askanews)