Milano, corrieri derubati e minacciati: stop consegne ai Rom

campo rom via Bonfadini

Molte società di spedizioni hanno deciso di sospendere le consegne al Villaggio delle Rose, un grande campo rom nella periferia sud-est di Milano, a causa di decine di episodi di furto avvenuti negli ultimi anni.

I residenti ordinano online merce come elettrodomestici, telefonini e abbigliamento, ma quando i corrieri arrivano nel campo vengono derubati di tutta la merce. Dopo i numerosi casi, le aziende hanno detto basta, rifiutandosi di effettuare ulteriori consegne nell’area.
Leone XIV ai Rom: “Voi scartati da un modello di società ingiusto”

