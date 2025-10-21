Milano, corrieri derubati e minacciati: stop consegne ai Rom

Molte società di spedizioni hanno deciso di sospendere le consegne al Villaggio delle Rose, un grande campo rom nella periferia sud-est di Milano, a causa di decine di episodi di furto avvenuti negli ultimi anni.
I residenti ordinano online merce come elettrodomestici, telefonini e abbigliamento, ma quando i corrieri arrivano nel campo vengono derubati di tutta la merce. Dopo i numerosi casi, le aziende hanno detto basta, rifiutandosi di effettuare ulteriori consegne nell’area.
www.milanopost.info
Leone XIV ai Rom: “Voi scartati da un modello di società ingiusto”