Rissa a Perugia, 23enne ucciso a coltellate

Il 23enne, di origini albanesi, sarebbe deceduto a causa di una ferita da arma da taglio alla gola

Un giovane è morto nella notte nel parcheggio della facoltà di Economia, a Perugia. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato accoltellato al culmine di una lite. Accoltellamento che è risultato fatale. Inutili i soccorsi. Sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto e risalire ai responsabili.

Dalla prime informazioni sembrerebbe che la vicenda non sia legata a motivi di droga, ma sarebbe l’esito mortale di una lite nata per “qualche parola di troppo”. La vittima, originaria delle Marche (zona di Fabriano), è stata trovata senza vita nelle prime ore di sabato mattina, intorno alle 4, nel parcheggio che serve le facoltà di Matematica ed Economia dell’Università di Perugia, in via Pascoli.

I soccorsi, allertati tempestivamente, non hanno potuto fare nulla. Al loro arrivo, il giovane, un 23enne italiano di origini albanesi, era già deceduto a causa di una ferita da arma da taglio alla gola. Le prime indagini dei carabinieri e della polizia, coordinate dalla Procura di Perugia che ipotizza il reato di omicidio, hanno iniziato a ricostruire la dinamica.

Secondo la ricostruzione basata sulle testimonianze di alcuni ragazzi presenti, sarebbe avvenuto prima un litigio e poi una colluttazione tra due gruppi di giovani all’uscita di un locale, dando luogo a una rissa. La lite che non sarebbe legata né al mondo universitario né a quello della droga, ma a futili motivi.

Le indagini sono ora concentrate sulla caccia ai responsabili. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e soprattutto analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza collocate nell’area, nella speranza di identificare con certezza i membri del gruppo antagonista e ricostruire ogni passaggio della drammatica sequenza.

www.perugiatoday.it – foto archivio