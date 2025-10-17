Ordigno esplode sotto l’auto di Sigfrido Ranucci: “Poteva uccidere”

ImolaOggiCRONACA, News 2025

Ranucci

Attimi di paura ieri sera per il giornalista Rai, Sigfrido Ranucci. La sua auto – parcheggiata davanti la sua abitazione di Pomezia – è stata distrutta da una bomba. Danneggiata anche l’auto della figlia e la casa accanto. Sul posto Carabinieri, Digos, Vigili del Fuoco e scientifica. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il Prefetto. La potenza dell’esplosione è stata tale per cui avrebbe potuto uccidere chi fosse passato in quel momento.

In un post pubblicato sul profilo X della trasmissione Report si legge: “Questa notte un ordigno è stato piazzato sotto l’auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. L’auto è saltata in aria, danneggiando anche l’altra auto di famiglia e la casa accanto. La Procura di competenza si è attivata per le verifiche necessarie ed è stato avvisato il Prefetto.

Indaga l’Antimafia

I pm dell’antimafia di Roma indagano su quanto avvenuto nella tarda serata di ieri a Pomezia dove un ordigno rudimentale ha distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci e della figlia che erano parcheggiate all’esterno dell’abitazione. Al momento il pm della Dda Carlo Villani- coordinato dall’aggiunto Ilaria Calò- procede per danneggiamento con l’aggravante del metodo mafioso in attesa di ricevere le prime informative dalle forze dell’ordine intervenute.  rainews.it

Articoli correlati

Leone XIV

Leone XIV: ‘giornalisti siano antidoto contro informazione spazzatura’

Donald Trump

“Uno dei giornali più degenerati”, Trump fa causa al New York Times

ex terroristi diritto di asilo

Giornalista La7 inneggia alle Brigate Rosse, notizia oscurata

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *