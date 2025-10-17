Governo venezuelano denuncia gli Usa all’Onu per le operazioni della Cia

Il governo venezuelano ha annunciato che la sua missione presso le Nazioni Unite presenterà oggi un reclamo formale al Consiglio di sicurezza e al segretario generale, António Guterres.

La richiesta è che il governo degli Stati Uniti sia ritenuto responsabile e che “siano adottate misure urgenti per prevenire un’escalation militare nei Caraibi”.

“La comunità internazionale deve comprendere che l’impunità per questi atti avrà pericolose conseguenze politiche che devono essere fermate immediatamente”, avverte la dichiarazione.

Nel comunicato, vengono respinte le “dichiarazioni bellicose e stravaganti” del presidente Donald Trump, il quale ha autorizzato la Cia a condurre azioni segrete in Venezuela. ANSA