Usa: ‘daremo risposta coordinata ai burocrati di Pechino’

WASHINGTON, 15 OTT – Il segretario al Tesoro Scott Bessent ribadisce: le restrizioni della Cina sulle terre rare penalizzano il mondo intero, non solo gli Stati Uniti. “Non ci sono dubbi: è la Cina contro il resto del mondo”, ha detto Bessent.

Il segretario al Tesoro Scott Bessent prevede una risposta coordinata alla decisione della Cina sulle terre rare e indica che avrà colloqui con gli “europei, l’Australia, il Canada, l’India e altre democrazie asiatiche” a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale. “Avremo una risposta completa e di gruppo, perché i burocrati in Cina non sono in grado di gestire la catena di fornitura o il processo di produzione per il resto del mondo”, ha detto Bessent nel corso di un evento di Cnbc. (ANSA)