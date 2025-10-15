Deposito di moto rubate nella riserva naturale dell’Aniene: denunciati un rom e 4 nordafricani

Un blitz dei Carabinieri ha permesso di smantellare un vero e proprio centro di riciclaggio di motocicli rubati nel cuore della Riserva naturale dell’Aniene a Roma. Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Roma Montesacro, con il supporto dei colleghi della Stazione di Tor Sapienza, hanno denunciato in stato di libertà 5 persone – un uomo di etnia rom e quattro cittadini nordafricani – gravemente indiziati dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. (ITALPRESS)

