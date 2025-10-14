Migrante muore durante la traversata, arrestati due algerini

CAGLIARI, 14 OTT – Nei giorni scorsi un’imbarcazione di piccole dimensioni, con a bordo dieci migranti di nazionalità algerina, è approdata sulla spiaggia di Porto Pino. All’interno del barchino vi era il corpo privo di vita di un 27enne originario di Annaba, il cui corpo è stato riconosciuto dalla sorella giunta in Sardegna.

Le indagini della squadra mobile hanno permesso di individuare i due presunti scafisti che sono stati arrestati a Cagliari, dopo una breve fuga dal Cpa di Monastir, e che devono rispondere di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e omicidio nautico per aver effettuato la traversata senza le idonee misure di sicurezza che avrebbero potuto scongiurare l’evento. Ora si trovano in custodia cautelare nel carcere di Uta.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della questura cagliaritana, infatti, i due algerini, che sono stati trovati in possesso di tre telefoni cellulari e circa 3.500 euro in contante, erano alla guida del barchino in vetroresina lungo circa sei metri, partito alla mezzanotte dell’8 ottobre da Annaba, in Algeria. Dal racconto di sette migranti che erano a bordo dell’imbarcazione gli investigatori hanno appreso che per il trasporto in Sardegna i trafficanti di uomini hanno guadagnato circa 25.000 euro complessivi.

La traversata verso le coste sarde era quindi affidata a due scafisti che, secondo le testimonianze raccolte, avrebbero condotto l’imbarcazione a velocità sostenuta. Intorno alle 2 di notte, dopo circa due ore di navigazione, l’impatto violento con le onde ha provocato un forte contraccolpo e uno dei migranti ha colpito violentemente lo scafo riportando un grave trauma cranico, risultato poi fatale. Nonostante la grave ferita e la vicinanza delle coste algerine gli scafisti non hanno richiesto i soccorsi proseguendo il viaggio verso la Sardegna dove il giovane è arrivato già morto. Da uno dei telefoni cellulari sequestrati ai due cittadini algerini è stato anche estrapolato un video che li riprendeva alla guida del natante e che documentava gli ultimi istanti di vita del giovane migrante deceduto. (ANSA)