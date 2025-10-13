“Tutti onesti, laboriosi e ladri”

di Augusto Sinagra – Così diceva il mio compagno di seconda liceo a Palermo, Aldo Dagnino, che già allora mostrava forti capacità di analisi politiche.

“The Guardian” (quotidiano britannico filogovernativo) pubblica oggi un articolo di inchiesta giornalistica rivelando che al momento del già raggiunto accordo tra la Federazione Russa e l’Ucraina a Istanbul (mancava solo la formale sottoscrizione), l’allora Capo del governo britannico Boris Jhonson si precipitò a Kiev per impedire, come poi fu, la sottoscrizione di tale accordo di pace.

In quella circostanza Boris Johnson era accompagnato da Christofer Horborne che è il titolare – proprietario della più grande impresa britannica di produzione di robot e di droni.

Ora si apprende che Horborne ha corrisposto a Jhonson la somma di un milione di sterline per … “consulenze” (quali siano state non si sa).

Ritornano d’attualità le parole di Appelius: “Dio stramaledica gli inglesi”.

La verità è che da stramaledire non vi sono soltanto i Capi responsabili di UK ma , oltre agli USA, la UE e la NATO, vi sarebbe da mettere in galera molti altri Capi istituzionalmente responsabili di molti altri Stati europei, cominciando proprio dall’Italia di nostra Signora della Garbatella e i suoi Soci di governo e di maggioranza parlamentare.

Non sono mitomane e non voglio mettermi al pari del grande Mario Appelius ma nell’attualità mi sento di dire: “fate schifo tutti e meritate la galera”!

Prof. Augusto Sinagra