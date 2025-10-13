Milano, open day vaccinale allo stadio di San Siro: come è andata

Più di mille persone sono state vaccinate sabato 11 ottobre allo stadio di San Siro durante il “vax day” promosso da Regione Lombardia, Ats Città metropolitana di Milano e dalle Asst Fatebenefratelli-Sacco, Niguarda e Santi Paolo e Carlo. Per la precisione, le persone che si sono vaccinate sono state 1.104, per un totale di 1.916 dosi.

L’open day si è svolto dalle 9 alle 15. In base all’età e alle condizioni di salute, ai cittadini sono stati offerti il vaccino antinfluenzale e altri vaccini raccomandanti: Hpv (Papillomavirus), meningococco B, meningococco ACWY, pneumococco, Herpes zoster, Covid, difterite-tetano-pertosse-polio, morbillo-parotite-rosolia-varicella.

Anche Bertolaso e Galante

Tra i presenti l’assessore regionale al welfare Guido Bertolaso, che si è vaccinato contro l’influenza, e l’ex calciatore dell’Inter Fabio Galante, che ha salutato le persone presenti e gli operatori sanitari.

I numeri

Dei 1.104 cittadini che si sono presentati, 750 hanno ricevuto due o più vaccini. Il vaccino influenzale è stato somministrato 1.08o volte. Segue l’anti-Covd (298 somministrazioni), poi il quadrivalente tetano-difterite-pertosse-polio (165 somministrazioni). 137 le somministrazioni complessive ai bambini fino a 11 anni, 112 agli ultra 80enni.

