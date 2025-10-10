Haka in Parlamento, stop alla deputata in Nuova Zelanda

La deputata fa l’haka in Parlamento e la seduta viene sospesa. Succede in Nuova Zelanda, dopo l’insediamento di una nuova deputata. Oriini Kaipara, maori, viene eletta e dopo il discorso di presentazione celebra la sua elezione con una haka, a cui si uniscono persone che assistono alla seduta.

L’haka all’interno dell’aula parlamentare non è una novità assoluta, si tratta di una situazione che si è già verificata in passato.

Lo speaker della Camera, Gerry Brownlee, non approva. “No, questo no”, dice. “Era stato garantito che non sarebbe successo… Non è possibile”, dice. Quindi, scatta lo stop: “Seduta sospesa”. ADNK

