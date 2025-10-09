Leone XIV: ‘giornalisti siano antidoto contro informazione spazzatura’

CITTÀ DEL VATICANO, 09 OTT – “L’informazione libera è un pilastro che sorregge la costruzione delle nostre società e, per questo, siamo chiamati a difenderla e garantirla”. Lo ha detto il Papa a Minds, associazione delle principali agenzie di stampa nel mondo tra le quali l’ANSA.

I giornalisti delle agenzie di stampa sono “chiamati ad essere i primi sul campo”, “il vostro servizio è prezioso e deve essere un antidoto al proliferare dell’informazione ‘spazzatura’”. “Con il vostro lavoro, paziente e rigoroso, voi potete essere un argine a chi, attraverso l’arte antica della menzogna, punta a creare contrapposizioni per comandare dividendo; un baluardo di civiltà rispetto alle sabbie mobili dell’approssimazione e della post-verità”, ha sottolineato Leone. (ANSA).

