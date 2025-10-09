Inchiesta spese ex procuratore di Pavia, indagato pm Mazza

Il pm di Milano Pietro Paolo Mazza risulta ufficialmente indagato dalla procura di Brescia nell’ambito di un’inchiesta su quella che viene definita “la mala gestione delle spese della procura di Pavia” quando era guidata da magistrato Mario Venditti (il magistrato che archiviò l’indagine su Sempio nel caso Garlasco, ndr).

Il nome del pm milanese finisce in un’inchiesta aperta nel 2024 dalla Procura di Brescia che oggi ha disposto perquisizioni nella sua abitazione e nel suo ufficio in procura a Milano. Sarebbero in corso altre perquisizioni anche a Pavia.

Nell'ambito dell'inchiesta "Clean 2" sulle spese dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, il Gico della Guardia di finanza di Brescia ha perquisito il pm di Milano Pietro Paolo Mazza, su disposizione della Procura. Il pubblico ministero era magistrato a Pavia nello stesso periodo in cui a guidare la Procura era Venditti, indagato a Brescia anche per corruzione, con l'accusa di aver ottenuto denaro per archiviare la posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta su Garlasco. Le Fiamme gialle starebbero cercando materiale su spese sostenute per ristoranti, corse di cavalli e auto di lusso.