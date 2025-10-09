Immunità, “Salis salva per guasto ad una pulsantiera di voto”

ImolaOggi EUROPA UE, News 2025

Ilaria Salis

Un malfunzionamento della pulsantiera di un eurodeputato potrebbe aver influito in modo decisivo sull’esito dello scrutinio che ha confermato, per un solo voto, l’immunità dell’eurodeputata, Ilaria Salis.

Lo sostiene l’eurodeputato ceco del Ppe Tomá Zdechovskì, che in Aula ha chiesto alla presidente Roberta Metsola di ripetere il voto.

“Ho chiesto di ripetere la votazione perché non funzionava la strumentazione tecnica del collega della CdU, Markus Ferber. Al momento del voto c’erano due tecnici con lui. Ferber aveva avvisato la presidenza, ma Metsola non ha voluto interrompere la procedura”, ha dichiarato all’ANSA Zdechovskì. rainews.it

Articoli correlati

Elly Schlein

Immunità Salis, Schlein: “sono felice, difesa la democrazia”

Tajani

Immunità Salis, Tajani: ‘FI non accetta calunnie e insulti’

Ilaria Salis

Budapest: il posto di Salis è in prigione, non all’Eurocamera

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *