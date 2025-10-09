Immunità, “Salis salva per guasto ad una pulsantiera di voto”

Un malfunzionamento della pulsantiera di un eurodeputato potrebbe aver influito in modo decisivo sull’esito dello scrutinio che ha confermato, per un solo voto, l’immunità dell’eurodeputata, Ilaria Salis.

Lo sostiene l’eurodeputato ceco del Ppe Tomá Zdechovskì, che in Aula ha chiesto alla presidente Roberta Metsola di ripetere il voto.

“Ho chiesto di ripetere la votazione perché non funzionava la strumentazione tecnica del collega della CdU, Markus Ferber. Al momento del voto c’erano due tecnici con lui. Ferber aveva avvisato la presidenza, ma Metsola non ha voluto interrompere la procedura”, ha dichiarato all’ANSA Zdechovskì. rainews.it