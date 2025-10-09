CEDU: nessun obbligo di riconoscere “due mamme”

“La sentenza con cui oggi la Corte Europea dei Diritti Umani ha dichiarato legittimo il rifiuto dell’Italia di inserire nell’atto di nascita di un bambino la ‘madre intenzionale’ oltre a quella biologica dimostra che, quando decise l’esatto opposto, la Corte Costituzionale italiana ha operato una forzatura politica e ideologica non in linea coi principi di diritto internazionale dicendo che l’Italia è obbligata a rispettare in base all’articolo 117 della Costituzione.

La clamorosa smentita della CEDU compromette la legittimità di quella scandalosa sentenza, e autorizza ora il Parlamento a intervenire per ripristinare lo Stato di Diritto, difendendo il diritto dei bambini a una mamma e un papà e arginando la pericolosa deriva giudiziaria su un presunto ‘diritto al figlio’ a ogni costo.”

Lo scrive su X l’associazione Pro Vita & Famiglia