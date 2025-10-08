Flotilla, regione Puglia denuncia il governo israeliano

Emiliano

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, denuncia il Governo israeliano per il sequestro e l’arresto di cittadini italiani e pugliesi impegnati nella “Global Sumud Flotilla”

In seguito alla diffusione a livello internazionale delle notizie riguardanti l’illegale sequestro e arresto da parte della forze armate israeliane di cittadini italiani, fra i quali almeno tre pugliesi, impegnati nella missione di pace denominata “Global Sumud Flotilla”, diretta a portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza su piccole barche battenti bandiera italiana in acque internazionali, la Giunta regionale ha oggi deciso di sporgere denuncia nei confronti del Governo israeliano.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha dichiarato: “La consumazione di atti di violenza a bordo di imbarcazioni italiane e in danno di concittadini inermi, arbitrariamente sequestrati e condotti nelle carceri israeliane, assieme al sequestro e successivo affondamento delle stesse imbarcazioni, configurano reati gravissimi che ledono i valori e i principi fondamentali dello Statuto della Regione Puglia che è persona offesa e danneggiata dalle azioni criminali del governo di Israele”.
https://bari.repubblica.it

