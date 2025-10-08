Crosetto operato al colon: “È in buone condizioni”

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto lunedì 8 ottobre a un intervento chirurgico presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma per l’asportazione di tre polipi al colon. A renderlo noto è stato il Ministero della Difesa, che ha diffuso un comunicato ufficiale per aggiornare sullo stato di salute del ministro.

Secondo quanto riferito, l’operazione si è conclusa con esito positivo e Crosetto si trova attualmente in buone condizioni. I medici sono in attesa dei risultati dell’esame istologico per determinare la natura dei polipi rimossi. La notizia ha suscitato immediata attenzione anche per i precedenti episodi che, negli scorsi mesi, hanno coinvolto la salute del titolare della Difesa.

Si tratta, secondo quanto comunicato, di polipi per i quali è stato ritenuto necessario procedere chirurgicamente. Fonti vicine al ministero confermano che l’operazione è stata condotta senza complicazioni. L’equipe medica ha eseguito l’intervento con tecniche tradizionali, in un quadro clinico stabile, e il ministro è stato seguito nelle ore successive in regime di degenza ordinaria.

Nessun dettaglio ulteriore è stato reso noto in merito alla durata dell’intervento né alla sua programmazione. Tuttavia, il fatto che il comunicato del dicastero sia stato diramato subito dopo l’operazione fa presumere che si trattasse di un intervento pianificato con attenzione e non di una vera emergenza improvvisa. Resta ora da attendere l’esito degli esami istologici per conoscere la natura esatta delle formazioni rimosse. tgcom24.mediaset.it