Genova, donna con figlio in braccio rapinata sul bus: fermato marocchino

Una rapina sul bus si è trasformata in una rissa. È successo in via Cantore, nel quartiere genovese di Sampierdarena dove un giovane di origine marocchina che aveva rubato il cellulare a una donna sull’autobus. La polizia di Stato di Genova ha denunciato il 24enne, sedicente e senza dimora, per rapina impropria, in concorso con altri tre soggetti per ora ignoti.

Il marito della vittima ha fermato il malvivente

Le volanti dell’UPGSP sono intervenute presso una fermata dell’autobus per quella che inizialmente sembrava una lite tra due uomini. Giunti sul posto gli agenti hanno scoperto che durante il viaggio in autobus, il 24 enne, insieme a tre amici, aveva sottratto lo smartphone alla donna, che aveva in braccio il figlio, per poi tentare di scappare alla fermata successiva. Accortosi del fatto, il marito della vittima è riuscito a bloccarlo ma lui, per tentare la fuga, lo ha spintonato violentemente.

Gli agenti lo hanno quindi condotto in Questura dove è risultato avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Al vaglio degli investigatori le immagini di videosorveglianza cittadine e dell’autobus per identificare i presunti complici.

