Leone XIV: “preoccupato per insorgere dell’odio antisemita”

“Esprimo la mia preoccupazione per l’insorgenza dell’odio antisemita del mondo come purtroppo si è visto con l’attentato terroristico a Manchester avvenuto pochi giorni fa”. Lo ha detto Papa Leone XIV a margine dell’Angelus in Piazza San Pietro.

“In queste ultime ore, nella drammatica situazione del Medio Oriente, si stanno compiendo alcuni significativi passi in avanti nelle trattative di pace che auspico che possano al più presto raggiungere i risultati sperati”, ha proseguito il pontefice.

“Chiedo a tutti i responsabili di impegnarsi su questa strada: cessare il fuoco e liberare gli ostaggi, mentre esorto a restare uniti nella preghiera affinché gli sforzi in corso possano mettere fine alla guerra e condurci verso una pace giusta e duratura”. (video La Repubblica)