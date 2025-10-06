Giulia Schiff, assolti gli 8 militari dell’aeronautica accusati di nonnismo

Tutti assolti perché il fatto non sussiste. È la sentenza del tribunale di Latina nel processo che vedeva otto ex allievi piloti dell’aeronautica militare accusati di violenza privata e lesioni ai danni dell’allora collega Giulia Schiff, per i quali il pm chiedeva la condanna a un anno di reclusione ciascuno.

I fatti risalgono al 2018, quando si tenne il cosiddetto “battesimo del volo” della giovane all’aeroporto militare “Enrico Comani”, sede del 70° Stormo di Latina. Un rito in cui, secondo l’accusa, Giulia Schiff fu colpita con decine di frustate con alcuni fuscelli, ma anche spinta contro l’ala di un aereo e, infine, gettata in una piscina: secondo l’accusa una violenza, ma non per il giudice del palazzo di giustizia pontino. Il reato di lesioni, infatti, è stato derubricato in percosse e non procedibile per tardività della querela. tgcom24.mediaset.it