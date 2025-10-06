Dazi, pastificio La Molisana: pronti ad aprire stabilimento in Usa

CAMPOBASSO, 06 OTT – ‘La Molisana’, storico pastificio di Campobasso, esportatrice dei propri prodotti in 120 Paesi, è pronta ad aprire uno stabilimento di produzione negli Stati Uniti. Lo ha detto l’ad Giuseppe Ferro questa mattina nel corso di un incontro con i giornalisti nel quale si è parlato dei dazi al 107% imposti da Trump a partire dal 2026.

L’azienda, si è appreso nelle ultime ore, è stata sottoposta ad una nuova procedura di dumping, la terza, mentre una quarta è in arrivo. “Cercheremo di discutere con l’amministrazione americana perché – ha detto Ferro – con dazi al 107% per noi non è possibile lavorare”. (ANSA)