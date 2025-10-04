UE: nuovo acquisto congiunto di vaccini Covid

La Commissione europea ha firmato un contratto di acquisto congiunto su richiesta di 14 Paesi di vaccini Covid-19 “per garantire la preparazione e la protezione dei cittadini in vista della stagione invernale”

L’appalto congiunto è stato siglato con l’azienda farmaceutica spagnola Hipra. I Paesi partecipanti potranno ordinare fino a 4 milioni di dosi del vaccino proteico contro il Covid-19 Bimervax, in base alle necessità e al contesto nazionale, senza un numero minimo di dosi da acquistare. Il contratto avrà una durata massima di due anni, con i vaccini pronti per la consegna in tempo per l’attuale stagione vaccinale.

“Con i casi di Covid-19 e l’emergere di nuove varianti, la protezione contro questi virus è essenziale, soprattutto per i più vulnerabili – afferma la commissaria per la Preparazione e gestione delle crisi Hadja Lahbib -. Con l’approvvigionamento congiunto di oggi, stiamo rafforzando la nostra preparazione e garantendo una fornitura delle contromisure mediche necessarie contro la minaccia sempre presente del Covid-19. Questo vaccino di Hipra segue un approccio end-to-end, dalla ricerca e sviluppo alla produzione, interamente localizzato in Europa, rafforzando la nostra autonomia strategica e diversificando il nostro portafoglio di vaccini. Ci impegniamo a rafforzare la nostra sicurezza sanitaria per un’Europa più sicura, più sana e meglio protetta”.

Le attività di ricerca e sviluppo, produzione, riempimento e finitura di Hipra sono tutte localizzate in Europa, viene segnalato dall’esecutivo sottolineando che ciò rafforza l’autonomia strategica degli Stati membri, accorciando la catena di approvvigionamento e riducendo la dipendenza da paesi terzi per la produzione e l’esportazione. ANSA