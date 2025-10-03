Schlein al corteo Cgil, ‘l’Italia è migliore di chi la governa’

Elly Schlein è arrivata al corteo della Cgil a piazza Vittorio. Insieme a lei il capogruppo del Pd all’europarlamento Nicola Zingaretti

Schlein e i Dem sfilano dietro uno striscione con la scritta ‘Fermiamo il massacro’. Alla manifestazione sono presenti anche Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs.

“E’ una bellissima giornata di mobilitazione e di sciopero – ha detto Schlein – che sarà enormemente partecipata e che dimostra che l’Italia è migliore di chi la governa. E’ uno sciopero per Gaza – ha aggiunto – per dire ‘Palestina libera’.

Stiamo vedendo un’onda di partecipazione in tutta Italia che unisce diverse generazioni e quindi sarà una bellissima giornata e ci saremo anche noi come partito”.

“Abbiamo un ministro bullo che mette in discussione il diritto di chi sciopera con minacce indegne per i lavoratori e le lavoratrici”, ha sottolineato Nicola Fratoianni di Avs a margine del corteo della Cgil. E anche riguardo alle parole di Giorgia Meloni sul weekend lungo ha osservato: “è indecente, indecoroso: ricordo che i lavoratori che scioperano rinunciano a un giorno di stipendio, battute come queste sono vergognose”. ANSA – foto repertorio