Roma: auto elettrica in fiamme, danneggiate altre vetture

ROMA – Incendio al Salario. Le fiamme, per cause in corso di accertamento, hanno avvolto una Mini Cooper elettrica su via Guido d’Arezzo, all’incrocio con via Niccolò Paganini. L’episodio si è verificato intorno alle 18 di giovedì 2 ottobre. Sul posto i vigili del fuoco, che sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e la polizia locale.

Nel rogo sono rimaste danneggiate altre due vetture in sosta: una Peugeot e una Chrysler. Sono stati momenti di apprensione tra i residenti, che si sono trovati davanti all’auto elettrica che stava andando a fuoco, con le fiamme che hanno poi raggiunto anche altre due vetture in sosta nelle immediate vicinanze.

