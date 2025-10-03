Legnago, maxi rissa con katana: denunciati 4 marocchini

LEGNAGO (VERONA) – Sono quattro le persone denunciate, tutte originarie del Marocco, per la violenta rissa che lo scorso 21 settembre ha seminato il panico nel centro di Legnago. Quella sera numerosi giovani si sono affrontati con calci, pugni e l’utilizzo anche di una katana di grosse dimensioni per poi fuggire, prima che intervenissero i carabinieri.

Le indagini

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di individuare un’auto utilizzata per la fuga, risalendo al proprietario e a un altro uomo che aveva preso parte alla rissa. All’interno del veicolo, i carabinieri hanno anche trovato la «katana» utilizzata per l’aggressione. All’ospedale di Legnago sono stati rintracciati altri due soggetti giovani che avevano richiesto cure mediche per diverse ecchimosi e contusioni.

Per tutti e quattro è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Verona, mentre proseguono le indagini per rintracciare altri partecipanti alla rissa, probabilmente provenienti da altre zone, e verificare l’eventuale movente dell’azione criminale.

www.ilgazzettino.it