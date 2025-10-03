Attacco sinagoga Manchester, il killer è un 35enne di origini siriane

La polizia della Gran Bretagna ha fornito l’identità dell’autore dell’attacco contro una sinagoga ieri a Manchester, che ha ucciso due persone ed è stato successivamente ucciso dagli agenti: si tratta di Jihad Al-Shamie, un “35 enne britannico di origini siriane”.

Lo riporta il Counter Terrorism Policing, aggiungendo con un comunicato che sono state arrestate “tre persone sospette di partecipazione, preparazione e istigazione ad atti di terrorismo. Si tratta di due uomini sui trent’anni e una donna di circa sessant’anni”.

Al momento non risultano precedenti sull’autore dell’attacco, secondo le autorità Gb. L’episodio è stato ritenuto da molti media avente una matrice antisemita.Oltre ai due morti, nell’attacco altre tre persone sono state gravemente ferite. “Stiamo lavorando per capire le motivazioni dietro all’attacco mentre le indagini continuano”, concludono dal Counter Terrorism Policing. (askanews)