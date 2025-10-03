Attacco a sinagoga Manchester, killer già arrestato per stupro

LONDRA, 03 OTT – Il sospetto terrorista ucciso durante l’attacco di ieri nel giorno del Kippur a una sinagoga di Manchester, il 35enne britannico di origine siriana Jihad Al-Shamie, era stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nel recente passato ed era “attualmente in libertà su cauzione”.

Lo ha afferma una fonte anonima di polizia citata dalla Bbc, mentre nella città inglese è in corso una vegli guidata dal sindaco Andy Burnham in memoria delle vittime. Altri media descrivono Al-Shamie come membro di una famiglia borghese, uno dei tre figli di un medico che aveva lavorato in passato in zone di guerra come il Sud Sudan per alcune ong. (ANSA)