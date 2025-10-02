GB, attacco alla sinagoga a Manchester: 4 feriti

E’ di 4 feriti il bilancio delle vittime dell’attacco avvenuto dinanzi a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell’Inghilterra

Lo riferisce il sindaco Andy Burnham, citato dalla Bbc, la quale precisa inoltre che l’accoltellatore è stato colpito dal fuoco della polizia.

I media britannici sottolineano come l’attacco – la cui potenziale matrice terroristica e il cui movente resta da chiarire – è avvenuto nel giorno di Yom Kippur, festività sacra per gli ebrei.

Gli accoltellamenti si sono verificati dinanzi alla sinagoga di Middleton Road, nella zona di Crumpsall. Si tratta di un tempio frequentato da fedeli ortodossi askhenaziti completato nel 1967. ANSA