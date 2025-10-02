GB, attacco alla sinagoga a Manchester: 4 feriti

ImolaOggiEUROPA UE, Vetrina

GB, attacco alla sinagoga a Manchester

E’ di 4 feriti il bilancio delle vittime dell’attacco avvenuto dinanzi a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell’Inghilterra

Lo riferisce il sindaco Andy Burnham, citato dalla Bbc, la quale precisa inoltre che l’accoltellatore è stato colpito dal fuoco della polizia.
I media britannici sottolineano come l’attacco – la cui potenziale matrice terroristica e il cui movente resta da chiarire – è avvenuto nel giorno di Yom Kippur, festività sacra per gli ebrei.

Gli accoltellamenti si sono verificati dinanzi alla sinagoga di Middleton Road, nella zona di Crumpsall. Si tratta di un tempio frequentato da fedeli ortodossi askhenaziti completato nel 1967.  ANSA

Articoli correlati

RAI

Eurovision, tre consiglieri Rai: ‘Italia non partecipi se c’è Israele’

Elly Schlein

Schlein: ‘Meloni venga in Aula su sanzioni a Israele o stop voti’

soldati israeliani

Torino, prof israeliano difende Idf: Politecnico sospende rapporto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *