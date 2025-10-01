Sì del Senato a ddl su obesità, è legge

ROMA, 01 OTT – Il Senato ha approvato il disegno di legge per la prevenzione e la cura dell’obesità, confermando il testo licenziato dalla Camera. Il provvedimento, dunque è legge. Si è votato per alzata di mano. Il testo, di iniziativa parlamentare, prevede un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell’obesità, un piano di formazione per i medici e i pediatri e l’istituzione presso il Ministero della salute, dell’Osservatorio per lo studio dell’obesità.

La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni si sono astenuta perché chiedeva maggiori risorse e l’obesità come tale rientrasse nei livelli essenziali di assistenza. (ANSA)

