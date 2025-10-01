Senato, sì alla legge contro il body shaming

ROMA, 01 OTT – Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che “riconosce il giorno 16 maggio quale Giornata nazionale contro la denigrazione dell’aspetto fisico delle persone (body shaming)”.

La giornata, prevede iniziative “al fine di sensibilizzare i cittadini sulla gravità dei comportamenti offensivi che hanno come obiettivo la denigrazione del corpo” per prevenire tali comportamenti volti “a denigrare e ridicolizzare una persona per il suo aspetto fisico”.

Il colore simbolo della Giornata “è il fucsia, scelto per rappresentare l’ottimismo dinamico e l’evoluzione personale che porta all’affermazione di se stessi”. (ANSA)

