Pfizer, accordo da 70 miliardi di dollari con gli Usa

“Pfizer stipula un accordo da 70 miliardi di dollari con gli Stati Uniti per espandere il suo impero dell’mRNA e abbassare i prezzi dei farmaci

Un “accordo storico” offre a Pfizer la copertura per espandere la sua fallita piattaforma mRNA, nascondendo così una scia di morte e distruzione. Pfizer si è vantata: “Con questo accordo in vigore, Pfizer potrà concentrarsi completamente sulla fornitura della prossima generazione di cure… in settori quali oncologia, obesità, vaccini, infiammazione e immunologia”.

Dopo infortuni catastrofici, decessi e disabilità legati ai suoi prodotti anti-COVID, Pfizer non viene punita, ma ricompensata con protezione e crescita.”

Lo scrive su X Nicolas Hulscher, epidemiologo e amministratore presso la Fondazione McCullough, pubblicando il video.

