Pfizer, accordo da 70 miliardi di dollari con gli Usa

“Pfizer stipula un accordo da 70 miliardi di dollari con gli Stati Uniti per espandere il suo impero dell’mRNA e abbassare i prezzi dei farmaci
Un “accordo storico” offre a Pfizer la copertura per espandere la sua fallita piattaforma mRNA, nascondendo così una scia di morte e distruzione. Pfizer si è vantata: “Con questo accordo in vigore, Pfizer potrà concentrarsi completamente sulla fornitura della prossima generazione di cure… in settori quali oncologia, obesità, vaccini, infiammazione e immunologia”.
Dopo infortuni catastrofici, decessi e disabilità legati ai suoi prodotti anti-COVID, Pfizer non viene punita, ma ricompensata con protezione e crescita.”
Lo scrive su X Nicolas Hulscher, epidemiologo e amministratore presso la Fondazione McCullough, pubblicando il video.
🚨BREAKING: Pfizer Strikes $70 Billion Deal with U.S. to Expand Its Disastrous mRNA Empire, Lower Drug Prices
A “landmark agreement” gives Pfizer cover to expand its failed mRNA platform — sweeping a trail of death and destruction under the rug.
Pfizer bragged: “With this… https://t.co/tEolPDlpVv pic.twitter.com/Cc8icfdggG
— Nicolas Hulscher, MPH (@NicHulscher) September 30, 2025