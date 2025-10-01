Flotilla, Scotto (Pd): “barche verso di noi, preparano abbordaggio”

Scotto (Pd): “Una dozzina di barche verso di noi, preparano abbordaggio”

“Ci sono una dozzina di imbarcazioni a 5 miglia da noi, non identificate ma probabilmente israeliane, che naturalmente preparano l’abbordaggio”. Così il deputato del Pd Arturo Scotto, che si trova a bordo di una delle barche della Flotilla diretta a Gaza.

La Flotilla: “È arrivato l’alt da Israele”

“Venti battelli si stanno avvicinando alle barche, cinque gommoni invece sono davanti alla Sirius”. Lo comunicano dalla Flotilla. La Sirius è uno dei natanti alla testa della flotta umanitaria.

“Alle 20.25 (19.25 ora italiana) è arrivato l’alt da Israele alle barche della Flotilla”. Lo fanno sapere gli attivisti della delegazione italiana della Flotilla. È stato comunicato “che il tentativo di violare il blocco rappresenta una violazione del diritto internazionale. Se andremo avanti verremo fermati e le navi confiscate”, aggiungono gli attivisti spiegando che “le forze israeliane hanno proseguito con messaggi di propaganda”.

Secondo quanto riferito dall’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, sarebbero state avvistate circa 20 navi da guerra israeliane a una distanza compresa tra 7 e 20 miglia nautiche dalla flottiglia. Attualmente la missione, che trasporta aiuti umanitari per la popolazione della Striscia di Gaza, si trova a meno di 90 miglia nautiche dalla costa di Gaza, in un’area di ‘alto rischio’.

“La Flotilla sta effettuando l’avvicinamento finale, cruciale”, si legge in un messaggio pubblicato sull’account Instagram ufficiale della missione verso la Striscia, riferendo inoltre che la missione è entrata nella zona ad alto rischio R3″ e si sta avvicinando al punto di intercettazione della precedente missione “Handala”. tgcom24.mediaset.it