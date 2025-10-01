Deruba un uomo e lo picchia riducendolo in coma: fermato senegalese

Prima avrebbe derubato un 32enne del portafoglio poi, una volta che la vittima gli ha richiesto indietro il borsellino, lo avrebbe preso a pugni riducendolo in coma

PISA, 01 OTT – E’ quanto ricostruito dalla polizia di Pisa che ha fermato, come indiziato di delitto, un 25enne. L’aggressione è avvenuta nel parco Stampace il 17 settembre (ma la notizia è stata diffusa solo oggi dalla questura) e a due settimane di distanza la vittima, di nazionalità ucraina, è tuttora in prognosi riservata: per il colpi ricevuti ha subito una una grave emorragia venendo ricoverato in terapia intensiva in stato di coma.

Il fermato, per tentato omicidio, è un senegalese immigrato irregolare, noto alle forze dell’ordine. Le indagini sono state condotte da volanti e squadra mobile. Secondo quanto spiegato tutto è accaduto intorno alle 19: il 32enne, dopo aver subito, nella notte dello è messo insieme alla madre, alla ricerca dell’autore del furto, riuscendolo a individuare nel parco Stampace, mentre bivaccava sulle panchine. Gli avrebbe quindi chiesto la restituzione del borsellino e “purtroppo, con inusitata violenza, di tutta risposta”, spiega la polizia il presunto autore del furto avrebbe cominciato “a sferrargli forti e numerosi colpi al volto, facendo rovinare la vittima al suolo, priva di sensi“. Poi sarebbe fuggito.

In soccorso del 32enne sono intervenute le volanti che hanno allertato il 118. Gli agenti nell’immediatezza dell’accaduto hanno raccolto informazioni sul conto del presunto aggressore che hanno poi portato all’individuazione del 25enne, rintracciato e fermato il giorno dopo nei pressi della stazione di Pisa. (ANSA)