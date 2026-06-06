Libia, Haftar ordina l’espulsione di tutti i migranti illegali

Il leader della Libia orientale e comandante in capo dell’esercito, maresciallo Khalifa Haftar, ha annunciato che tutti i migranti illegali dovranno lasciare la Libia. In un discorso diffuso sui social da Al Marsad, ha detto: “Ci sono milioni di persone nel mondo, ma noi rappresentiamo solo una piccola parte della popolazione, appena 8 milioni.

Vediamo persone di ogni estrazione sociale, milizie, gente che arriva da ogni dove. Ma grazie a Dio, Saddam (il figlio vicecomandante dell’esercito, ndr) ha dato istruzioni chiare e ferme: tutti i gruppi provenienti dall’estero e che soggiornano qui devono andarsene con ogni mezzo”. ANSA