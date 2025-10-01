“Corridoi universitari”, studenti palestinesi in volo verso l’Italia

ROMA, 01 OTT – Sono decollati da Amman i due voli con a bordo 70 cittadini palestinesi che giungeranno oggi nel nostro Paese. Si tratta di 39 fra studenti e ricercatori palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza e un gruppo di palestinesi per ricongiungimento familiare con parenti già in Italia.

Prendono così avvio i “corridoi universitari” per permettere ai giovani palestinesi assegnatari di borse di studio di atenei italiani di lasciare il loro Paese per arrivare in Italia. In totale, sono oltre 150 le borse di studio assegnate finora a studenti palestinesi di Gaza. Lo rende noto la Farnesina. (ANSA).