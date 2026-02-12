Pasti gratis per studenti iraniani in mense universitarie marchigiane

ANCONA, 12 FEB – Pasti gratis nella mense universitarie dell’Erdis Marche (Ente regionale per il diritto allo studio) per tutti gli studenti iraniani che si trovano in grande difficoltÃ per la situazione in Iran per la repressione sotto il regime degli Ayatollah che ha prodotto decine di migliaia di morti. E’ una delle prime misure di sostegno attuate ad iniziativa in particolare del Comune di Ancona, con l’assessore Marco Battino, in sinergia con il rettore della Politecnica Marche Enrico Quagliarini, e l’Erdis. Il 15 gennaio Battino aveva anche incontrato in Comune una delegazione degli studenti iraniani; il Consiglio regionale ha approvato di recente una mozione di sostegno agli universitari iraniani.

Una mozione analoga ha avuto il via libera unanime oggi, in Consiglio comunale ad Ancona: con l’atto, ad iniziativa dei consiglieri di maggioranza Silvia Fattorini (Ancona Protagonista) e Francesco Andreani (Ripartiamo dai Giovani), impegna la giunta a “condannare con fermezza delle violazioni dei diritti umani e la repressione violenta in atto in Iran”, esprimere solidarietÃ al popolo iraniano, alle vittime del regime” e promuovere, con la Politecnica Marche e l’Erdis “interventi di sostegno”: dal supporto economico straordinario alle facilitazioni nell’accesso ai servizi per lo studio, fino al supporto amministrativo, psicologico e sociale.

“Come istituzione – ha detto Battino in aula – abbiamo a cuore tutti i nostri studenti che siano essi italiani, iraniani, cinesi, afghani, palestinesi, e come tali abbiamo il compito di essere al loro fianco”. Dopo l’incontro in Comune con gli studenti iraniani, Ã¨ stato attivato un percorso per azioni utili di sostegno tra cui assicurare pasti. “Ci stiamo lavorando, – ha riferito l’assessore – Ã¨ iniziato un lavoro di squadra fondamentale, una rete di enti per cercare di arrivare a una soluzione almeno dei problemi piÃ¹ urgenti e immediati che si verificano”. (ANSA)