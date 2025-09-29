In testamento Agnelli del’98 il 25% della società ‘Dicembre’ a Edoardo

ImolaOggiCRONACA, News 2025

Gianni Agnelli

TORINO, 29 SET – “A modifica di altre disposizioni precedenti lascio a mio figlio Edoardo mia partecipazione nella società semplice ‘Dicembre’ pari all’incirca al 25%. Sono sicuro che gli altri miei congiunti, già proprietari ciascuno di una quota della stessa attività, accetteranno senza contestazioni questa mia disposizione”.

E’ il contenuto del nuovo testamento attribuito a Gianni Agnelli, finora apparentemente inedito, consegnato oggi al tribunale di Torino dai legali di Margherita. Il documento è datato 20 gennaio 1998. La Dicembre è la ‘cassaforte’ della famiglia Agnelli che controlla tutte le società del gruppo. (ANSA)

(Edoardo Agnelli è morto in circostanze misteriose il 15 novembre 2000)

PIAZZA LIBERTA’, “Edoardo Agnelli” morto suicida o ucciso?

Articoli correlati

John Elkann

Leone XIV ha incontrato John Elkann e moglie

John Elkann

Tasse evase sull’eredità. Elkann versa 183 milioni e va ai servizi sociali

John Elkann

Elkann entra nel cda di Meta. Zuckerberg: “ha grande esperienza”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *