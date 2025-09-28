Tajani: ‘garantire diritti alle unioni civili. Siamo una forza cristiana’

ROMA, 28 SET – “Non dobbiamo discriminare nessuno, ogni persona deve essere rispettata e tutelata, garantire diritti a unioni civili non significa andare contro la famiglia. La famiglia è quella composta da padre, madre e figli, ma dobbiamo rispettare anche chi fa scelte diverse, altrimenti non saremmo una grande forza liberale.

Siamo una forza cristiana, ma mai a perseguitare qualcuno per colore pelle, religione o orientamenti sessuali. Visto che siamo cristiani, ognuno è figlio di Dio, persona utile e indispensabile a società”. Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani nell’intervento conclusivo della festa del partito a Telese Terme. (ANSA).

Telese Terme (Bn), 28 set. (askanews) – L’obiettivo è il 20% alle elezioni politiche del 2027. Per raggiungerlo Forza Italia deve allargare i propri confini: parlare ai delusi del centrosinistra (che Schlein e Conte hanno spostato solo a sinistra), al ceto medio sì, ma anche ai deboli, detassando gli stipendi bassi, a chi fa scelte diverse rispetto alla famiglia tradizionale. È il ragionamento di Antonio Tajani a conclusione della tre giorni a Telese Terme, nel beneventano, dove il partito fondato da Silvio Berlusconi si è ritrovato per “rilanciare la propria identità” attraverso il manifesto della Libertà e un nuovo Pantheon.

E’ una sfida al Pd, a M5s ma anche agli alleati di governo, la Lega in particolare, con cui il segretario azzurro ha visioni radicalmente opposte su banche e rottamazione.”Abbiamo riposizionato Fi. Il manifesto della Libertà serve a dare più forza alla nostra identità, a ribadire che siamo differenti anche dai nostri alleati”, puntualizza Tajani.