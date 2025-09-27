PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 27 settembre 2025

Covid 19, il più grande progetto di ingegneria sociale mai realizzato

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 27 settembre 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Questa è una puntata focalizzata sul più grande progetto di ingegneria sociale mai realizzato nella storia, il o la Covid 19. A parlarne non poteva che essere Armando Manocchia, visti i personaggi che, sia da un lato che dall’altro, ci sguazzano dentro.

Il tema è, ancora una volta – e statene certi non sarà certo l’ultima – la Covid 19 descritta nel 2010 da Rockefeller in un documento chiamato: “Lock Step, scenari per il futuro della tecnologia e dello sviluppo internazionale“, che descrive con incredibile precisione ciò che si sarebbe verificato dal 2020 in avanti.

Il trucco?

A) Mostrare al pubblico un virus spaventoso proveniente da un mercato cinese;

B) Rivelare – attraverso la propaganda – una fuga di notizie false che in realtà potrebbe provenire da un laboratorio.

C) Nascondere la verità, e la verità è che non c’era alcun virus. Questa era, è, e continuerà ad essere soltanto un’operazione contro la popolazione mondiale per perseguire il progetto di controllo e depopolamento.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta