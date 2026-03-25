Usa, frode da 4,4 milioni di dollari legata al Covid: condannato avvocato

Un avvocato di Manhattan scoppia in lacrime in tribunale mentre viene condannato per una frode da 4,4 milioni di dollari legata al COVID

Bryan McKenna Ã¨ stato accusato di aver sottratto denaro per finanziare la sua relazione con la fidanzata, un’amministratrice delegata, e per le cure psichiatriche del figlio.

Il vice procuratore distrettuale Jonathan Borle ha affermato che McKenna ha utilizzato dei fondi per la sua fidanzata, Duni Zenaye, CEO di AstZen Group

“Elkay Plastics, un’azienda produttrice e distributrice di imballaggi, aveva contattato AstZen Group per acquistare 500.000 scatole di guanti in lattice di grado medicale da utilizzare come DPI durante la pandemia di COVID-19, e aveva depositato i 4,45 milioni di dollari in un conto fiduciario gestito da McKenna”, ha riportato il New York Post.

“Secondo l’atto d’accusa, nel gennaio 2021 l’avvocato aveva accettato di tenere i fondi in deposito fiduciario fino alla spedizione dei guanti da parte di AstZen Group, ma ad aprile aveva giÃ prosciugato il conto.”Â McKenna avrebbe utilizzato il denaro per favorire una relazione sentimentale e “migliorare la propria vita privata”.

“Ho commesso questi crimini, merito di andare in prigione… Non so cos’altro dire in mia difesa”, ha affermato McKenna in tribunale.

Ãˆ stato condannato a una pena compresa tra i 2 e i 6 anni.

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