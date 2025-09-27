Kiev: “Riammettere Russia a Giochi paralimpici tradisce valori olimpici”

Il Comitato Paralimpico Internazionale revoca la sospensione parziale di Russia e Bielorussia, in vigore dopo l’invasione dell’Ucraina, e la decisione presa a Seul dall’assemblea generale IPC apre le porte alla partecipazione di atelti russi e bielorussi alle prossime Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 non più come neutrali, ma sotto le bandiere nazionali. A decidere chi potrà partecipare a Milano Cortina saranno però le singole federazioni internazionali, diverse della quali al momento escludono gli atleti di Mosca e Minsk.

Kiev: “Riammettere Russia a Giochi tradisce valori olimpici”

L’Ucraina ha reagito con indignazione dopo che il Comitato Paralimpico Internazionale ha revocato la sospensione parziale di Russia e Bielorussia imposta dall’invasione di Mosca in Ucraina nel 2022. Il Ministro dello Sport ucraino Matviy Bidnyi ha affermato che coloro che hanno votato a favore della decisione all’assemblea generale del Comitato Paralimpico Internazionale a Seul hanno tradito “la loro coscienza e i valori olimpici”. tgcom24.mediaset.it