Campo nomadi Reggio Emilia: 9 denunciati per furto di energia elettrica

ImolaOggi CRONACA, News 2025

staccano la luce

REGGIO EMILIA – I carabinieri reggiani, con circa 40 militari suddivisi in 10 squadre, hanno condotto un’operazione presso il campo nomadi in via Strozzi, in città, supportati da unità speciali, cinofile, forestali e tecnici Enel.

Sono state controllate 45 persone e 14 abitazioni: 9 persone sono state denunciate per furto di energia elettrica. Rinvenute anche divise del Sassuolo Calcio, la cui provenienza è al vaglio degli inquirenti. Le indagini proseguono sotto il coordinamento della procura di Reggio.
www.reggionline.com

Articoli correlati

Allacci abusivi, acqua gratis

Roma, acqua gratis alle case popolari occupate

campo rom

Roma, turista segue il GPS dopo il furto e arriva al campo Rom

Blitz nel campo rom di via Salone

Roma, blitz nel campo Rom: trovati 4 minori abbandonati e merce rubata

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *